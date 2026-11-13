Igli Tare zbulon pse Vedat Muriqi refuzoi PSG-në, ndonëse e priste një aeroplan privat

Igli Tare zbulon pse Vedat Muriqi refuzoi PSG-në, ndonëse e priste një aeroplan privat

Vedat Muriqi ishte pranë një transferimi te Paris Saint-Germain, por zgjodhi të vazhdonte karrierën te Lazio. Këtë prapaskenë të kalimit të sulmuesit të Kombëtares së Kosovës në klubin italian e ka rrëfyer ish-drejtori sportiv i Lazios, Igli Tare.

Sipas Tares, për Muriqin ishte vënë në dispozicion një aeroplan privat që do ta çonte në Paris për t’iu bashkuar PSG-së. Ai e refuzoi këtë mundësi për të shkuar te Lazio, ashtu siç hodhi poshtë edhe një ofertë tjetër me pagë më shumë se dyfish më të lartë, vetëm që të transferohej në Itali.

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Ish-drejtuesi i klubit italian foli me vlerësim për Muriqin, të cilin e cilësoi një qendërsulmues fenomenal për mënyrën se si e interpreton lojën. Tare tha se, për arsye të ndryshme, sulmuesi nuk arriti të jepte te Lazio aq sa mundej.

Kështu, Muriqi zgjodhi projektin e Lazios në vend të mundësisë për të luajtur te një prej klubeve më të mëdha të Evropës, pavarësisht ofertave më të favorshme financiarisht. Megjithatë, periudha e tij në Romë nuk shkoi sipas pritshmërive dhe ai nuk arriti të shfaqte plotësisht potencialin e tij.


Shtuar 13.11.2026 22:07

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