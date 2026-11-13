Igli Tare rrëfen sezonin te Milani: synimi për Granit Xhakën dhe humbja e dhimbshme ndaj Cagliarit

Ish-drejtori sportiv i Milanit, Igli Tare, ka folur për “Sky Sport Unplugged” mbi atë që ndodhi në klub sezonin e kaluar, i cili përfundoi me vendimin drastik për largimin e drejtuesve.
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Sipas Tares, deri në mars dhe prill Milani qëndroi vazhdimisht në vendin e parë ose të dytë. Më pas, skuadra pësoi një rënie psikologjike, të cilën ai e lidhi me disa dinamika, përfshirë edhe zhvillime jashtë grupit për të cilat nuk dëshiroi të jepte hollësi.
Ai pranoi se si ai, ashtu edhe Allegri, duhej t’u kishin kushtuar më shumë vëmendje disa zhvillimeve. Tare tregoi gjithashtu se Granit Xhaka ishte një nga objektivat e tyre, pasi kërkonin lojtarë me cilësitë e nevojshme për të udhëhequr skuadrën.
Duke kujtuar humbjen 2-1 ndaj Cagliarit, Tare tha se, për mënyrën se si erdhi, ajo ishte ndeshja më e keqe e jetës së tij. Ai shtoi se nuk do ta harrojë ndjesinë e asaj mbrëmjeje dhe dhimbjen që ndjeu për tifozët e pranishëm në stadium.