Ibrahimovic tregon lidhjen me Milanin: Klubi që zë vendin më të rëndësishëm në jetën e tij

Për Zlatan Ibrahimovic, Milani mbetet një kapitull i pakrahasueshëm me asnjë tjetër në karrierën e tij. Ish-sulmuesi suedez e ka ritheksuar afërsinë me kuqezinjtë, duke i përshkruar si skuadrën me peshën më të madhe në jetën e tij dhe të vetmen që mundi ta bindte të rikthehej.
Këtë ndjenjë ai e ka përcjellë në parathënien e librit “Il Milan nel mondo”, me autor gazetarin Mauro Suma dhe të botuar nga shtëpia botuese Giunti. Prezantimi i librit u zhvillua këtë javë në Casa Milano, selinë e klubit italian.
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Duke iu kthyer rrugëtimit të tij në futboll, Ibrahimovic ka sjellë në vëmendje fanellat legjendare që ka mbajtur, qytetet e bukura ku ka luajtur dhe sukseset e arritura kudo. Megjithatë, siç shpjegon ai në parathënie, përvoja me Milanin kishte një kuptim tjetër: vetëm ky klub mund ta tërhiqte sërish dhe t’i zgjonte dëshirën për ta nisur nga e para.
Suedezi ka pranuar se bindja e tij për t’u kthyer nuk është diçka e lehtë. Kuqezinjtë, megjithatë, ia kanë dalë më shumë se një herë, dëshmi për një marrëdhënie që, sipas tij, nuk kufizohet te futbolli, trofetë apo koha.
Në shpjegimin e kësaj lidhjeje, Ibrahimovic ka veçuar ndjesitë që i kanë dhënë dy përvojat me fanellën e Milanit: e para i solli lumturi, ndërsa e dyta dashuri.
Historia e tij me klubin kuqezi përfshin tri periudha të ndryshme. Gjithçka nisi në vitin 2010, kur mbërriti nga Barcelona. Pas dy sezonesh, ai vijoi karrierën te Paris Saint-Germaini, përpara se të kthehej në San Siro në janar të vitit 2020.
Qëndrimi i dytë si lojtar zgjati deri në qershor të vitit 2023, kur suedezi i dha fund karrierës në fushë. Në total, gjatë dy periudhave me kuqezinjtë, Ibrahimovic luajti 163 ndeshje, realizoi 93 gola dhe dha 35 asistime.
Bilanci i tij i trofeve me Milanin përfshin dy tituj të kampionit të Italisë dhe një Superkupë të Italisë, arritje me të cilat la një gjurmë të rëndësishme në historinë e skuadrës.
Pensionimi nuk e mbylli marrëdhënien e Ibrahimovic me klubin. Në dhjetor të vitit 2023, ai u bë sërish pjesë e tij, këtë herë si Këshilltar i Lartë i RedBird, pronarit të Milanit.