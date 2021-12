Ibrahimovic humbet Topin e Artë suedez

Këtë herë nuk ka Guldbollen për Zlatan Ibrahimovic.

Sulmuesi i Milan-it, në fakt këtë herë ia la vendin bashkëatdhetarit të tij, Emil Forsberg i cili e fiton për herë të parë në karrierën e tij këtë çmim personal.

Zlatan e fitoi vjet këtë trofe por këtë herë është lojtari i Leipzig ai që e ka merituar këtë trofe.

Emil Forsberg, mesfushori me tipare sulmues e fiton për herë të parë këtë trofe në moshën 30-vjeçare./ h.ll/albeu.com

𝔼𝕞𝕚𝕝 𝔽𝕠𝕣𝕤𝕓𝕖𝕣𝕘 – 𝔾𝕦𝕝𝕕𝕓𝕠𝕝𝕝𝕖𝕟 𝕨𝕚𝕟𝕟𝕖𝕣 𝟚𝟘𝟚𝟙 ⭐🇸🇪

Congrats on being named Sweden’s Footballer of the Year for the first time, @eforsberg10 🍾

🔴⚪ #WeAreLeipzig pic.twitter.com/2Y6tCTgWlB

— RB Leipzig English (@RBLeipzig_EN) December 27, 2021