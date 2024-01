Ibrahimovic e shijoi fitoren e Milanit në derbi, ai pati një mysafir të veçantë në San Siro

Milani e ka mposhtur Romën në derbin e xhiros së 20-të në Serie A me rezultat 3-1.

Kuqezinjtë kaluan në avantazh në minutën e 11-të me anë të Yacine Adli, i cili u asistua nga Tijjani Reijnders dhe dyfishuan epërsinë në minutën e 56-të me Olivier Giroud.

Giroud u asistua nga Simon Kjaer dhe kështu sulmuesi francez arriti golin e tij të 10-të sezonal dhe një sukses që Milani e kishte pritur që kur Alexandre Pato veshi fanellën e tyre.

Domethënë, Giroud është lojtari i parë i Milanit pas Patos që shënon gola dyshifrorë në tre sezone radhazi në Serie A me fanellën e Milanit.

Pasiguria u rikthye në ndeshje nga Leandro Paredes, i cili shënoi nga pika e bardhë e penalltisë, pasi në minutën e 69-të ekzekutoi penalltinë më të ashpër ndaj Romelu Lukakut.

Pas kësaj pati vrull nga ana e Vuçicës, e cila sulmoi dhe kërkonte golin e barazimit, por Theo Hernandez shënoi një gol spektakolar me një asistim të mrekullueshëm të Giroud në minutën e 84-të për të bërë 3:1 finalen.

Duhet thënë gjithashtu se Zlatan Ibrahimović, këshilltar i administratës së Milanit, me shoqëri interesante e ka ndjekur ndeshjen nga tribuna. Ai shoqërohej nga luftëtari legjendar MMA nga Dagestani, Khabib Nurmagomedov, i cili njihet si tifoz i kuqezinjve.

Khabib erdhi për ta përkrahur nga afër Milanin, pasi edhe ish-sulmuesi legjendar suedez Zlatan Ibrahimovic shpesh herë ka shkuar për t’i përcjellë nga afër ndeshjet e Nurmagomedovit.

Milani është skuadra e tretë në tabelën e Serisë A me 42 pikë, ndërsa Roma është vetëm e nënta me 29. Në turin e ardhshëm Milani do të vizitojë Udinesen, ndërsa Roma do të takohet me Veronën. /Telegrafi/