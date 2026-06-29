Ibrahim Afellay: I lindur e i formuar në Holandë, por në duelin ndaj saj do të mbështesë Marokun

Ibrahim Afellay, ish-lojtar i përfaqësueses së Holandës, ka bërë të ditur se në përballjen e fazës së 1/8 së finales së Kupës së Botës mes Holandës dhe Marokut, mbështetja e tij do të jetë për Marokun.
Gjatë pjesëmarrjes në emisionin NOS WK Avond, ish-futbollisti i PSV Eindhovenit dhe Barcelonës dha menjëherë përgjigjen e tij, pasi moderatori Ron Jans e pyeti se cilën skuadër do të donte ta shihte fituese.
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“Për këtë ndeshje, zemra ime është me Marokun”, tha Afellay.
Ky qëndrim ngjalli reagime në studio. Ish-mbrojtësi i Holandës, André Ooijer, e pyeti nëse po fliste seriozisht, ndërsa Afellay sqaroi se gjithçka lidhet me prejardhjen e tij dhe me familjen.
“Rrënjët e mia janë në Marok. Prindërit e mi janë nga atje dhe një pjesë e madhe e familjes sime jeton ende në Marok. Çfarë shpjegimi tjetër duhet të jap?”, u shpreh ai.
Njëkohësisht, ish-mesfushori nënvizoi se ndien krenari për gjithçka që ka arritur me fanellën e Holandës.
“Kam lindur dhe jam rritur në Holandë dhe jam mirënjohës që kam përfaqësuar këtë vend. Nuk mora një vend në kombëtare si dhuratë, por e fitova me paraqitjet e mia në fushë”, shtoi Afellay.
Ai theksoi më tej se, cilido qoftë rezultati, do të gëzohet për skuadrën fituese, edhe pse emocionalisht ndihet më pranë vendit të origjinës së tij.
“Jam rritur në Holandë, por rrënjët e mia janë në Marok. Nëse më pyesni ku e kam zemrën, përgjigjja është Maroku”, deklaroi ai.
Ron Jans e mbështeti hapur këtë qëndrim, duke vlerësuar sinqeritetin e Afellayt.
“Madje do të më dukej e çuditshme nëse do të bëje tifo për Holandën. Askush nuk harron prejardhjen e tij dhe mendoj se je një shembull i mirë i kësaj”, tha Jans.
Afellay e falënderoi për këtë mirëkuptim dhe pranoi se fjalët e tij mund të interpretohen ndryshe nga disa njerëz.
Ish-futbollisti ka zhvilluar 53 ndeshje me fanellën e Holandës dhe ka realizuar shtatë gola, ndërsa tani shpreson që në ndeshjen kundër kombëtares që përfaqësoi për shumë vite, fitues të dalë Maroku.