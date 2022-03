Skuadrat e kualifikuara në çerekfinale të FA Cup kanë mësuar kundërshtarët e tyre.

Liverpooli do të luajë me fituesin e Nottingham-Huddersfield. Armando Broja me Southampton përballet me Manchester Cityn e famshëm.

Chelsea luan ndaj Midelsborough, ndërsa Crystal Palace luan me fituesin e Everton-Boreham. Ndeshjet do të luhen me 19 dhe 20 mars./ h.ll/albeu.com