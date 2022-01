Lazio-Atalanta ka përfunduar në rezultatin 0-0.

Ndeshja pritej të kishte raste të shumta dhe gola por në fakt ndodhi e kundërta. Rastet ishin të pakta dhe ndeshja ishte e barabartë edhe pse Lazio qarkulloi më shumë topin. Një sfidë e rëndësishme kur luhej për tre pikë por asnjëra nuk arriti të shënonte në këtë ndeshje të vakët.

Me këtë rezultat, Lazio pozicionohet në vendin e gjashtë me 36 pikë ndërsa Atalanta në vendin e katërt me 43 pikë./ h.ll/albeu.com