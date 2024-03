Harry Kane u përpoq me të gjitha forcat që të merrte tek Bayerni një tjetër bashkëlojtar nga Anglia

Harry Kane u përpoq që të merrte tek Bayern Munichu një tjetër bashkëlojtar te Anglia, por përpjekjet e tij ishin të pasuksesshme.

Bëhet fjalë për Kieran Trippier, për të cilin u raportua se Bayerni kishte ofruar 12.5 milionë euro për të siguruar shërbimet e tij.

Jo shumë kohë më parë gjiganti bavarez kishte kompletuar transferimin përfundimtar të Eric Dier i cili iu bashkua atyre nga Tottenhami, klub nga i cili erdhi edhe Harry Kane.

Trippier i cili më herët kishte luajtur jashtë Anglisë më saktësisht tek Atletico Madridi ku edhe ka fituar titullin, ishte në pushimë në New York kur kishte marrë vesh për interesimin e Bayernit.

Kane bëri më të mirën e tij për të joshur Trippier që t’i bashkohej atij tek Bayerni, megjithëse ky i fundit vendosi ndryshe.

“Unë isha në New York për pushime dhe isha zgjuar në ora 5 të mëngjesit kur më thanë se Bayern Munich dëshiron të nënshkruaj me mua. Ishte pak e çuditshme them të vërtetën. Unë kurrë nuk kisha menduar se në moshën 33-vjeçare Bayerni do të donte të nënshkruante me mua, kështu që u shokova”, ka thënë Trippier.

“Kane po më shkruante mesazhe natyrisht, por kjo nuk ishte gjëja e duhur për mua”, është shprehur anglezi. /Telegrafi/