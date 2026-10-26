Harry Kane fiton Topin e Artë 2026, Mbappé dhe Yamal plotësojnë podiumin

Harry Kane është shpallur fitues i Topit të Artë 2026, ndërsa Kylian Mbappé dhe Lamine Yamal zënë respektivisht vendin e dytë dhe të tretë.
Sulmuesi anglez i Bayern Munichut kryeson renditjen e dhjetë futbollistëve më të mirë të vitit, përpara yllit francez të Real Madridit dhe talentit spanjoll të Barcelonës.
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Pas tre vendeve të para, në listë vijojnë Rodri në pozicionin e katërt dhe Lionel Messi në të pestin.
Khvicha Kvaratskhelia renditet i gjashti, Ousmane Dembélé i shtati, Erling Haaland i teti, Michael Olise i nënti, ndërsa Fabián Ruiz mbyll dhjetëshen në vendin e dhjetë.
Top 10 i Topit të Artë 2026
1. Harry Kane
2. Kylian Mbappé
3. Lamine Yamal
4. Rodri
5. Lionel Messi
6. Khvicha Kvaratskhelia
7. Ousmane Dembélé
8. Erling Haaland
9. Michael Olise
10. Fabián Ruiz