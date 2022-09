Hamilton ishte afër prishjes së festës së Verstappen në Çmimin e Madh të Holandës, por anglezi mbeti edhe jashtë podiumit

Lewis Hamilton ishte afër prishjes së festës së Max Verstappen në Çmimin e Madh të Holandës – por nuk ishte në gjendje të parandalonte yllin e Red Bull nga parakalimi në xhirot e fundit.

Një garë pa frymë pa Mercedesin të përballet me zhurmën që kanë marrë këtë fundjavë. Ferrari nuk ishte në gjendje të sfidonte favoritin vendas, por të dy Hamilton dhe George Russell po fluturonin me goma të forta dhe e vunë liderin e garës Verstappen nën presion të madh gjatë fazave të mesme.

Por, gjithçka ndryshoi nga një makinë sigurie. Hamilton mori drejtimin e garës pasi Verstappen u përball për gomat e buta, por Russell gjithashtu hyri nën makinën kryesore të sigurisë dhe kështu kampioni shtatë herë i botës humbi tempon e tij dhe u kalua siç duhet nga holandezi.

Më pas ai e lëshoi ritëm së bashku me Russell dhe Charles Leclerc e parakaloi, që do të thotë se ai nuk arriti as një vend në podium. Hamilton ishte i tërbuar pas radios së ekipit, duke bombarduar inxhinierin e tij të garës me një seri mesazhesh fyese.

Lista e plotë e Çmimit të Madh të Holandës 2022:

Max Verstappen – Red Bull

George Russell – Mercedes

Charles Leclerc – Ferrari

Lewis Hamilton – Mercedes

Sergio Perez – Red Bull

Fernando Alonso – Alpin

Lando Norris – McLaren

Carlos Sainz – Ferrari (pesë sekonda penallti)

Esteban Ocon – Alpin

Lance Stroll – Aston Martin

Pierre Gasly – AlphaTauri

Alex Albon – Williams

Mick Schumacher – Haas

Sebastian Vettel – Aston Martin

Kevin Magnussen – Haas

Zhou Guanyu – Alfa Romeo

Daniel Ricciardo – McLaren

Nikolas Latifi – Williams.