Hakimi: Goditjet e dënimit mendoj se duhet t’i realizoj unë te PSG (VIDEO)

Mbrojtësi i PSG-së, Achraf Hakimi beson se ai mund të marrë përsipër detyrat e goditjes së lirë në klub nga Lionel Messi dhe Kylian Mbappe pas heroizmave të tij në ndeshjen e fundit në Kupën e Kombeve të Afrikës.

22-vjeçari shënoi një gol të vonuar për Marokun kundër Malawi në raundin e 16-të mbrëmë, duke ekzekutuar një goditje dënimi të shkëlqyer nga distanca për të bërë rezultatin 2-1 dhe për të dërguar ‘Atlas Lions’ në çerekfinale.

Kjo erdhi pas një goli të ngjashëm në ndeshjen e tyre të mëparshme kundër Gabonit në fazën e grupeve, pasi Hakimi shënoi një goditje të pandalshme nga një kënd dhe diapazon i ngjashëm për të shpëtuar një pikë.

Lojtari tani ka besim se do të marrë të njëjtat detyra edhe në PSG pasi të kthehet në skuadër nga turneu pasi Hakimi aktualisht është prapa Messit, Mbappe dhe Neymar në hierarkinë e goditjeve të lira.

Duke folur për ‘ESPN’ në lidhje me marrjen e përgjegjësive të mundshme për gjigantët e Ligue 1, ai tha:

“Në Paris, ne kemi shumë lojtarë që mund të godasin goditjet e lira.” Është Messi, Neymar, Mbappe, unë do të përpiqem, por është e vështirë. Do të flas me ta kur të kthehem në Paris.” Për momentin unë jam duke u fokusuar te kombëtarja, por më pas do të shohim se çfarë do të ndodhë në Paris”.

Mbrojtësi i djathtë i PSG-së u emërua lojtari i ndeshjes për heroizmat e tij të fundit dhe u bë lojtari i parë që shënon dy goditje të lira në një turne të vetëm AFCON që nga viti 2008./h.ll/albeu.com