Haaland u vu re në pushime me një vajzë, gazetarët britanikë zbuluan menjëherë gjithçka për të

Jo, ajo nuk është një supermodele, as aktore.

Me siguri tashmë e keni parë foton e Erling Haaland, i cili po pushon në Marbella gjatë Kupës së Botës me një vajzë të panjohur.

Megjithatë, ajo nuk ishte e panjohur për shumë kohë. Gazetarët nga The Sun zbuluan se kjo është Isabelle Haugseng Johansen.

Ajo gjithashtu ka luajtur futboll dhe gjithashtu vjen nga qyteti i Brun, si Haaland. Tani ajo punon në një dyqan mode.

Sipas miqve të Erlingut, vajza ka disa muaj që shoqërohet me të.

“Duket se është mjaft serioze. Isabelle udhëtoi në Gjermani dhe Angli për të parë Erling, dhe tani ajo është me të në Marbella. Isabelle njihet për bukurinë e saj. Ata e njihnin gjithmonë njëri-tjetrin”, tha një nga burimet.

Para kësaj, dihej pak për jetën personale të sulmuesit të Man City. Vetë Haaland tha me shaka se topat e futbollit ishin “vajzat” e tij: “Unë fle me pesë topa për çdo hat-trick që shënoj. Unë shtrihem në shtrat dhe ndihem mirë me ta”.

Një tjetër burim i brendshëm shtoi: “Erling e ka botën në këmbët e tij, dhe gratë janë në rresht për të dalë me të. Por ai është një djalë shumë i zgjuar dhe ka kuptim që ai është me një vajzë nga vendlindja e tij që njihet prej vitesh”. /G.D albeu.com/