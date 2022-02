Guardiola gjatë momentit të frikshëm në avion: Piloti ishte madhështor, ai na qetësoi të gjithëve

Stuhia Eunice ka goditur Mbretërinë e Bashkuar gjatë 48 orëve të fundit dhe madje ka ndikuar në fluturimin e kthimit të Manchester City nga Lisbona pas udhëtimit të tyre në Champions League për t’u përballur me Sporting CP, me Pep Guardiola që më vonë lavdëroi pilotin.

Në një ditë kur Britania e Madhe ka shpenzuar shumë kohë duke parë një transmetim të drejtpërdrejtë të avionëve që zbarkojnë në erëra ekstreme, Guardiola ishte paksa shumë afër rehatisë për aksionin, me fluturimin e ekipit që duhej të bënte një ulje të devijuar në Liverpool.

“Për të qenë i sinqertë, kur pashë videon thashë ‘wow, ishte më e frikshme se sa ndjenim ne’”, shpjegoi Guardiola në konferencën e tij për shtyp para ndeshjes, përpara ndeshjes së ardhshme të skuadrës së tij kundër Tottenhamit.

“Po përplasej shumë, por ishte një moment kur po zbrisnim dhe menjëherë motori filloi të ngrihej lart dhe ne kuptuam se diçka kishte ndodhur.

“Ne kishim një pilot që fliste jashtëzakonisht mirë me ne. Ai ishte shumë i qetë dhe tha se do të përpiqeshim të ateronim përsëri në Manchester dhe, kur kjo dështoi, ai na tha se do të shkonim në Liverpool.

“Ai ishte madhështor. Falë fjalëve të tij dhe si fliste me ne, të gjithë ishin të qetë”, u shpreh Guardiola./h.ll/albeu.com