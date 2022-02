Grupi amerikan ofron 350 milionë euro për blerjen e Atalantës

Një ndryshim duket se po ndodh në Atalanta, e cila po përgatitet të kalojë në duart e një fondi investimi nga Amerika për një shumë afër 350 milionë euro.

Një epokë e re duket se po lind për Atalantë, pasi klubi është afër blerjes së tij nga fondi amerikan i investimeve, KKR!

Sipas raportimeve të mediave në Itali, familja Percassian që drejton Bergamaskët prej muajsh është në negociata me gjigantin amerikan për koncesionin e 80% të paketës mazhoritare të klubit me një vlerë financiare prej 350 milionë euro.

#Atalanta verso la cessione al fondo americano KKR per €350M che rileverebbe l’80% delle quote del club. La famiglia Percassi manterrebbe quote di minoranza e gestirà club nella passaggio che avverrà nelle prossime settimane. #calciomercato

— Nicolò Schira (@NicoSchira) February 18, 2022