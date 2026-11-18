Nga 54 kombëtaret që morën pjesë në edicionin 2026/27 të Ligës së Kombeve, vetëm Gjeorgjia nuk shënoi në fazën e grupeve. Ajo mbeti pa gol në të gjashta ndeshjet, duke qenë e vetmja përfaqësuese me këtë bilanc në katër ligat e garës.
Gjeorgjia luajti në Grupin 2 të Ligës B, përballë Ukrainës, Hungarisë dhe Irlandës së Veriut. Në gjashtë xhiro mori dy barazime pa gola, kundër Ukrainës dhe Irlandës së Veriut, ndërsa katër takimet e tjera i humbi.
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Ndeshjen e fundit e humbi më 17 nëntor ndaj Ukrainës, me rezultatin 1-0. Danylo Sikan shënoi golin e vetëm të atij takimi.
Edhe pse nuk realizoi asnjë gol, Gjeorgjia pësoi vetëm pesë gjatë fazës së grupeve. Me dy pikë, ajo e mbylli grupin në vendin e fundit dhe në pranverë do të luajë në playoff-in e rënies nga liga për të siguruar qëndrimin në Ligën B.
Pas Gjeorgjisë, bilancin më të dobët në sulm e patën Lihtenshtajni dhe Maqedonia e Veriut, me nga një gol. Lihtenshtajni e shënoi të vetmin gol në katër ndeshje në Ligën D, kurse Maqedonia e Veriut në gjashtë takime në Ligën B.