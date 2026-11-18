Në xhiron më të fundit të Ligës Premier janë konstatuar gjashtë vendime të gabuara të gjyqtarëve, një shifër që barazon rekordin më të lartë të gabimeve të regjistruara ndonjëherë brenda një fundjave në kampionatin anglez.
Paneli i Incidenteve Kryesore (KMI) ka shqyrtuar situatat më të debatueshme të ndeshjeve të fundit dhe ka arritur në përfundimin se në gjashtë raste gjyqtarët kishin marrë vendime të pasakta.
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Ky numër përfaqëson nivelin më të lartë të gabimeve në një xhiro që nga nisja e sezonit 2023/24. Në analizë përfshihen si vendimet e gjyqtarëve kryesorë, ashtu edhe ato të VAR-it, ndërsa nuk merren parasysh rastet kur teknologjia ka ndërhyrë me sukses për të korrigjuar një gabim, siç ishte rasti i kartonit të kuq të Igor Thiagos së Brentfordit.
Xhiroja e fundit solli disa momente të nxehta. Coventry City pretendoi penallti pas tërheqjes së flokëve të Caleb Yirenkyit nga James Tarkowski, Arsenali nuk mori penallti në një rast me Kai Havertzin, ndërsa Tottenham u ankua për mungesën e kartonit të kuq ndaj Jayden Bogle të Leeds Unitedit.
Gjithashtu, penalltia e akorduar në favor të Crystal Palace në përballjen me Liverpoolin shkaktoi shumë reagime.
Megjithatë, sipas vlerësimit të panelit, vetëm dy prej këtyre rasteve përbënin gabime të njëkohshme të gjyqtarit kryesor dhe të VAR-it.
Dy raste ku gabuan edhe gjyqtari edhe VAR-i
Rasti i parë u regjistrua në ndeshjen Coventry City – Everton, kur James Tarkowski e tërhoqi për flokësh Caleb Yirenkyin brenda zonës së penalltisë. Ndonëse kontakti ishte i dukshëm, gjyqtari nuk akordoi penallti.
Paneli votoi unanimisht, 5:0, se ky vendim ishte i gabuar dhe se VAR-i duhej të ndërhynte për ta përmirësuar.
Rasti i dytë përfshiu Kai Havertzin e Arsenalit, i cili u rrëzua në zonën e penalltisë pas ndërhyrjes së Nobel Mendyt të Hull Cityt.
VAR-i e thirri gjyqtarin Farai Hallam për ta rishikuar situatën në monitor, por penalltia nuk u dha me arsyetimin se Havertz ishte në pozicion jashtë loje.
Edhe këtu paneli votoi 5:0 se vendimi ishte i gabuar. Sipas tyre, Mendy e kishte mbajtur Havertzin në mënyrë të qartë përpara se të ndodhte situata e diskutueshme e pozicionit jashtë loje.
Katër gabime të tjera që VAR-i nuk mund t’i korrigjonte
Në katër raste të tjera, paneli konstatoi se gjyqtarët kishin gabuar në fushë, por vlerësoi se VAR-i nuk kishte arsye të mjaftueshme për të ndërhyrë.
Një prej tyre ishte goli i Thierno Barryt për Evertonin ndaj Coventryt. Goli u kontrollua për një prekje të mundshme me dorë, ndërsa paneli vlerësoi se topi me gjasë e kishte prekur aksidentalisht futbollistin. Sidoqoftë, pamjet nuk ofronin prova të mjaftueshme për ta anuluar golin.
Edhe penalltia e dhënë për Crystal Palace ndaj Liverpoolit në minutat shtesë u konsiderua vendim i gabuar. Paneli mendoi se kontakti mes Milos Kerkezit dhe Dario Osorios ishte i pashmangshëm dhe se penalltia nuk duhej të jepej. Megjithatë, rasti nuk ishte mjaftueshëm i qartë për të justifikuar ndërhyrjen e VAR-it.
Një tjetër gabim u zbulua në ndeshjen mes Ipswichit dhe Bournemouthit, ku vendasve iu akordua penallti pas kontaktit mes Lewis Cook dhe Abdoul Ouattarës. Sipas panelit, Ouattara kishte lëvizur përpara kundërshtarit, i cili nuk kishte bërë ndërhyrje ndaj tij, prandaj penalltia nuk duhej të akordohej.
Rasti i fundit kishte të bënte me Marcus Tavernierin e Bournemouthit, i cili duhej të ndëshkohej me kartonin e dytë të verdhë për vonimin e qëllimshëm të rifillimit të lojës.
Në këtë rast VAR-i nuk kishte mundësi të ndërhynte, pasi nuk mund të rishikojë kartonët e verdhë.
Vendimet që paneli i gjykoi si të drejta
Jo të gjitha rastet që shkaktuan polemika u cilësuan si gabime. Paneli u dha të drejtë gjyqtarëve në disa prej situatave më të diskutuara të fundjavës.
Një shembull ishte ndërhyrja e Jayden Bogle ndaj Mathys Telit të Tottenhamit. Pavarësisht kërkesave për karton të kuq, paneli votoi 3:2 se vendimi për të mos e përjashtuar futbollistin ishte i saktë.
Shumica vlerësoi se ndërhyrja nuk kishte forcën dhe intensitetin e nevojshëm për t’u trajtuar si lojë e rëndë e palejuar, edhe pse dy anëtarë mendonin se Bogle meritonte karton të kuq.
Edhe rasti i Cole Palmerit të Chelseat, i cili u rrëzua pas kontaktit me Luke O’Nien të Sunderlandit, u vlerësua si vendim i drejtë. Paneli konstatoi se ndërhyrja kishte ndodhur jashtë zonës së penalltisë dhe se duhej të jepej goditje e lirë.
Nga ana tjetër, penalltia e fituar nga Sunderland ndaj Chelseat, pas ndërhyrjes së Levi Colwill ndaj Brian Bobbeyt, u konsiderua plotësisht e drejtë me vota unanime 5:0.
I njëjti vlerësim u dha edhe për golin e barazimit të Patrick Dorgut në minutën e 96-të, në rastin kur u pretendua se Senne Lammens kishte shkaktuar faull ndaj portierit të Aston Villës, Zion Suzukit.
Paneli vlerësoi se kontakti mes dy futbollistëve nuk kishte pasur ndikim të mjaftueshëm për t’u konsideruar si faull.
Pse vazhdojnë ankesat ndaj VAR-it?
Paneli i Incidenteve Kryesore ishte hequr këtë verë nga kampionati skocez, pas pakënaqësive të klubeve me mënyrën se si anëtarët e tij i vlerësonin vendimet e gjyqtarëve.
Në Ligën Premier, ky panel ka rëndësi të veçantë, pasi vlerësimet e tij ndikojnë në renditjen e gjyqtarëve dhe në 50 për qind të bonusit që ata mund të përfitojnë në pagat e tyre.
Megjithëse tifozët mund të kenë opinione të ndryshme për rastet e diskutueshme, paneli i bazon vendimet në rregullat e futbollit dhe kriteret e përcaktuara për ndërhyrjen e VAR-it.
Sidoqoftë, gjashtë gabime të gjyqtarëve brenda një xhiroje mbeten një shifër e lartë.
Problemi kryesor për tifozët vazhdon të jetë fakti se disa vendime mund të jenë të gabuara, por VAR-i nuk ndërhyn për t’i korrigjuar, pasi nuk konsiderohen gabime mjaftueshëm të qarta dhe të dukshme.
Kjo është një prej arsyeve pse teknologjia VAR vazhdon të mbetet në qendër të kritikave dhe debateve në futbollin anglez.