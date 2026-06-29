Gazetari argjentinas Enrique Macaya Márquez, 91 vjeç, me 18 Kupa Bote: “Nuk mund të thuhet se ka vetëm një më të mirë në histori”

Enrique Macaya Márquez, gazetari argjentinas 91-vjeçar, mban rekordin si njeriu që ka ndjekur nga afër më shumë Kupa Bote se kushdo tjetër në histori, me plot 18 edicione të kompeticionit më të madh të futbollit.
Edhe në moshën 91-vjeçare, ai vijon të mbetet një emër simbol i gazetarisë sportive ndërkombëtare dhe një dëshmitar i drejtpërdrejtë i historisë së futbollit prej më shumë se gjashtë dekadash.
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Në Kupën e Botës 2026, Macaya është sërish pjesë e turneut, si përfaqësues i një brezi gazetarësh që kanë parë nga pranë transformimin e futbollit modern.
Rruga e tij në Botëror nisi në Suedi 1958, kur ishte vetëm 23 vjeç, në të njëjtin turne ku një Pelé i ri po shfaqej në skenën botërore.
Që prej atij momenti, ai nuk ka munguar në asnjë edicion të Kupës së Botës, duke qenë i pranishëm në ngjarje historike si ngritja e trofeut nga Diego Maradona në Meksikë 1986 dhe kurorëzimi i Lionel Messit në Katar 2022.
Gjatë këtij turneu, ai ka marrë vlerësime edhe nga trajneri i Argjentinës, Lionel Scaloni, si edhe nga futbollistët e përfaqësueses argjentinase, të cilët kanë shprehur respekt për kontributin e tij të gjatë në futboll dhe gazetari.
Madje, Scaloni i ka ndarë edhe informacione ekskluzive nga skuadra, në një tjetër shenjë të vlerësimit të veçantë për figurën e tij.
I pyetur për debatin e madh mbi lojtarin më të mirë të të gjitha kohërave, Macaya ka zgjedhur një qasje të kujdesshme dhe realiste, duke nënvizuar se nuk ka një përgjigje të vetme për këtë çështje.
“Kam parë shumë lojtarë të jashtëzakonshëm që kanë shkëlqyer në epoka të ndryshme dhe kundër kundërshtarësh të ndryshëm. Nuk mund të përdorësh vetëm një model për të përcaktuar kush është më i miri në histori”, është shprehur ai.
Macaya Márquez vazhdon të konsiderohet si një nga figurat më të nderuara të gazetarisë sportive, jo vetëm për karrierën e tij të gjatë, por edhe për mënyrën si e ka pasqyruar nga afër historinë e Kupave të Botës, duke u kthyer në një dëshmitar të rrallë të evolucionit të futbollit.