Gary Lineker tallet brutalisht me interesimin e Man United për Vinicius Junior

Gary Lineker me sa duket ka qeshur me pretendimet se Manchester United mund të nënshkruajë me sulmuesin e Real Madridit, Vinicius Junior gjatë verës.

Djajtë e Kuq pritet të riformësojnë skuadrën e tyre në muajt e ardhshëm pas ardhjes së shefit të Ineos – Sir Jim Ratcliffe, i cili do të marrë një pakicë të aksioneve në klub, pasi marrëveshja e tij prej 1.5 miliard eurosh me Glazers të ratifikohet zyrtarisht.

Ndërsa duket e pamundur që Erik ten Hag të jetë në gjendje të shpenzojë paratë në janar, holandezi pritet të jetë i zënë gjatë verës – dhe një raportim i ri nga Diario Sport ka pohuar se United mund të përpiqet të përdorë investimin e Ineos për të joshur Vinicius Junior në Ligën Premier.

Spekulohet se Real Madridi mund të përfitojë nga anësori brazilian në një përpjekje për të mbledhur fonde për të lehtësuar nënshkrimin e Kylian Mbappes, paga vjetore e të cilit mund të kalojë 30 milionë euro.

Me këtë në mendje, United është cilësuar si një destinacion i mundshëm për Vinicius Junior – por Lineker nuk duket se beson se marrëveshja ka sukses, pasi ai iu përgjigj raportimit me emoji qesharake në një postim në mediat sociale.

Ndërsa Lineker nuk është aspak i bindur se Vinicius Junior do të jetë në Old Trafford sezonin e ardhshëm, raportimi vazhdon të përshkruajë se Real Madrid mund të marrë në konsideratë ofertat adekuate për anësorin duke qenë se Mbappe do të plotësonte vendin e tij në krahun e majtë.

Thuhet se United do të ishte i gatshëm të paguante 150 milionë euro për sulmuesin – një shumë që do të shkonte në një farë mënyre për të financuar kontratën e mundshme të Mbappes, të cilën raporti vlerëson se do të shtonte deri në 180 milionë gjatë pesë viteve. /Telegrafi/