Galatasaray nuk ka të ndalur, ish-ylli i Real Madrid dhe ish-lojtari i Barcelonës pranë transferimit

Galatasaray nuk di të ndalet.

Merkatoja në Turqi ende nuk është mbyllur dhe deri më tani, siç raportohet nga shumë media, Mauro Icardi është nistur për në Stamboll për të firmosur me ta, por edhe Milot Rashica do t’i bashkohet gjithashtu klubit turk.

Por nuk mbaron me kaq, pasi po raportohen në këto momente të tjera lajme rreth transferimeve të Galatasaray. James Rodriguez dhe klubi turk kanë arritur një marrëveshje së bashku, tani mbetet që klubi turk të zgjidhë detajet e vogla me klubin e kolumbianit.

Gjithashtu edhe Demir, ish- lojtari i Barcelonës pritet të zbarkojë në Turqi. Qarkullojnë informacione se edhe Adama Traore është në radarët e Galatasaray./ h.ll/albeu.com

📑 The contract of the 🇨🇴 player with #AlRayyan will expire in 2024. 🐓⚽️ #Transfers #Calciomercato pic.twitter.com/4OSU2upKKo

Galatasaray will pay Yusuf Demir’s transfer fee of 6 M € to Rapid Vienna in multiple installments over the course of 1 year. pic.twitter.com/ZEmNoPtAQe

— The Lion’s Den – A Galatasaray Podcast (@TheLionsDenGS) September 7, 2022