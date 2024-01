Futbollisti që Arteta nuk e dëshiron më te Arsenali

Cedric Soares, mbrojtësi i djathtë 32-vjeçar, po kërkon një mundësi të re për të ringjallur karrierën e tij në futboll.

Ai aktualisht nuk ka vend në Arsenal dhe sipas raportimeve nga shtypi britanik, mund të jetë në rrugën e tij për t’u bashkuar me Besiktasin për pjesën tjetër të sezonit.

Sipas ‘Daily Mail’, lojtari i talentuar portugez ka pasur gjysmën e parë të vitit 2023 te Fulham, ku ka luajtur si huazim. Megjithëse performanca e tij nuk është për t’u mahnitur, Cedric demonstroi aftësinë e tij për t’u përshtatur dhe për të kontribuar në mbrojtje vazhdimisht. Tani, ai duket se është gati të nisë një aventurë të re në Turqi.

Besiktas, i njohur për pasionin dhe suksesin e tij në futboll, po kërkon të forcojë skuadrën e tij dhe Cedric Soares mund të jetë pjesa që ata kërkojnë.

Eksperienca e tij në Ligën Premier dhe në kombëtaren portugeze e bën atë një kandidat atraktiv për të përforcuar mbrojtësin e djathtë të skuadrës turke.

Perspektiva që Cedric të bashkohet me Besiktas ofron një mundësi emocionuese si për lojtarin ashtu edhe për klubin. Do të jetë një provë e aftësisë së tij për t’u përshtatur me një mjedis të ri dhe një ligë tjetër, ndërsa Besiktas do të shpresojë se prania e tij do të forcojë mbrojtjen e tyre dhe do të kontribuojë në qëllimet e tyre për sukses në sezon. /Telegrafi/