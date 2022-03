Formacioni kundër Spanjës: Edy Reja ka tre dilema, rreshtimi i mundshëm

Shqipëria përballet me Spanjën të shtunën dhe trajneri Edy Reja ka dilemat e tij në lidhje me formacionin që do të hedhë në fushë nga minuta e parë.

E para lidhet me portën dhe është e përhershme. Strakosha apo Berisha, duhet pritur fillimi i ndeshjes për ta mësuar.

Për mbrojtjen italiani i ka idetë e qarta. Balliu e Hysaj do luajnë nga krahët, kurse në qendër treshja e Serie A, Ismajli, Kumbulla e Gjimshiti janë bërë të paprekshëm.

Në mesfushë pritet të debutojë si titullar Kristjan Asllani, ndërkohë që edhe Bare e ka vendin thuajse të sigurt. Reja duhet të zgjedhë mes Laçit dhe Gjasulës për vendin tjetër.

Në sulm është momenti i Armando Brojës. Sulmuesi i Southampton mund të luajë krah Uzunit në repartin e avancuar. Beratasi është në balotazh me Manajn. / h.ll/albeu.com