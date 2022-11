Formacionet zyrtare Uells-Angli dhe Iran-SHBA, “Tre Luanët” për të konfirmuar vendin e parë

Në orën 20:00, Uellsi do të përballet me Anglinë në ndeshjen e fundit të grupit B.

Anglia momentalisht ndodhet në vendin e parë në grup në kuotën e 4 pikëve, por ajo që i favorizon është sasia e golave të shënuar, ku janë 6 të shënuar dhe 2 të pësuar.

Nga ana tjetër, Uellsi ndodhet në vendin e fundit me 1 pikë dhe nëse do të tentojë kualifikimin, duhet të shënojë të paktën tre gola dhe të presë përfundimin e sfidës Iran-SHBA.

Irani ndodhet në vendin e dytë aktualisht me tre pikë, dhe përballë do të ketë SHBA-në e cila ndodhet në vendin e tretë me 2 pikë, pra ky grup është ende i hapur./ h.ll/albeu.com

Formacionet zyrtare

Uells-Angli

Iran-SHBA