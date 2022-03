Formacionet zyrtare Roma-Lazio

Roma dhe Lazio do të përballen mes tyre në sfidën e javës së 30-të të Seria A, në stadiumin “Olimpico”, takim që do të nisë në orën 18:00.

Kjo përballje do të jetë e luftuar mes të dyja skuadrave, pasi vetëm 1 pikë i ndan ekipet ne tabelën e klasifikimit, me Lazion që renditet e 5-ta me 1 pikë më shumë se verdhekuqtë e Jose Mourinhos.

Të dy trajnerët kanë vendosur edhe për lojtarët që do të hedhin në fushën e lojës në këtë derbi, ku do të luftohet për një vend në Europa League sezonin e ardhshëm.

Formacionet zyrtare:

Roma: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Oliveira, Zalewski; Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham

Lazio: Strakosha; Hysaj, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. /h.ll/albeu.com