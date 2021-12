Në Grupin B të ndeshjes së fundit të fazës së grupeve luhet ndeshja vendimtare e cila do të vulosë se cila skuadër do të sigurojë kualifikimin në fazën me eliminim direkt.

Atl Madrid e vendit të fundit me 4 pikë, synon fitoren ndaj Portos e cila renditet e dyta me 5 pikë.

Megjithatë edhe nëse spanjollët fitojnë nuk varet nga ata, pasi në rast të një fitore të Milanit kundrejt Liverpool do ta linte jashtë Champions skuadrën e Simeones. /albeu.com/

FORMACIONET ZYRTARE: