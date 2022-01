Manchester United do të ndeshet në orën 18:30 në shtëpi ndaj Wolves.

Djemtë e Ragnick kërkojnë fitoren për të arritur zonen evropiane. Manchester United do të zbresë në fushë me dy mungesa të rëndësishme. Pogba dhe Maguire nuk do të jenë në urdhërat e teknikut gjerman./h.ll/albeu.com

Formacionet zyrtare: