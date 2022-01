Pas pak do të luhet sfida midis Manchester United-West Ham, e vlefshme për Premier League.

Djemtë e Rangnick do të tentojnë fitoren ndaj një ekipi shumë në formë këtë sezon. Cristiano Ronaldo me shokë do të përballen për të marrë një pozicion evropian në tabelë.

Ndeshja pritet të jetë intesive dhe e bukur.

Manchester United momentalisht ndodhet në vendin e 7-të me 35 pikë ndërsa West Ham, në vendin e 4-të me 37 pikë./ h.ll/albeu.com

Formacionet zyrtare: