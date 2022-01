Pas pak do të luhet ndeshja midis Lazio-Atalanta.

Ndeshja pritet të jetë me intensitet të lartë dhe me gola pasi të dyja ekipet shënojnë shumë. Strakosha dhe Djimsiti do të startojnë si titullarë për ekipet e tyre përkatëse.

Atalanta do të tentojë fitoren për të ushtruar presion në 3 vendet e para ndërsa Lazio për të zënë një vend në Evropë./h.ll/albeu.com

Formacionet zyrtare: