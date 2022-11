Pas pak do të luhet sfida mes Veronës dhe Juventus, në orën 18:30.

Allegri ka vendosur që të vendosë në sulm dyshen Kean dhe Milik, të cilët do të mbështeten nga Kostic dhe Cuadrado në krahët e mesfushës, Rabiot do të jetë në qendër me Locatelli dhe Fagioli.

Allegri dhe ekipi i tij janë në kërkim të fitores pasi tre pikët do t’i rëndisnin ata në vendin e tretë në tabelë./ h.ll/albeu.com