Formacionet zyrtare, Broja sfidon Cristiano Ronaldon (FOTO LAJM)

Në orën 13:30 do të luhet sfida midis Manchester United dhe Southampton.

Manchester United nuk është në formën e tij më të mirë ku 3 ndeshjet e fundit ‘Djajtë e Kuq’ kanë arritur të marrin vetëm 1 fitore, ku dy ndeshjet e tjera janë barazim dhe humbje.

Nga ana tjetër Southampton po bënë shumë mirë ku në 3 ndeshjet e fundit ka dy fitore dhe nje barazim ndaj Manchester Cityt. Armando Broja me shokë do të sfidojnë në Old Trafford Cristiano Ronaldon për një rezultat pozitiv./ h.ll/albeu.com

Formacionet zyrtare: