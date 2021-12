Formacionet e mundshme Dortmund-Bayern M, supersfida për vendin e parë (FOTO LAJM)

Sot në orën 18:30 luhet supersfida e Bundesligës gjermane midis Borussia Dortmund dhe Bayern Munich.

Sfida e sotme pritet të sjellë emocione dhe spetakël të garantuar për të gjithë tifozët dhe shikuesit. Bayern ndodhet në vendin e parë me 31 pikë ndërsa Dortmund në të dytin me 30 pikë.Sfida sot është e përqëndruar tek dy sulmuesit kryesorë, Haaland dhe Lewandowski.

Dy bomberat e ekipeve përkatëse do të ndeshen sot për të marrë një fitore tepër me vlerë, por të shikojmë kush do të shënojë i pari./h.ll/albeu.com

Formacionet e mundshme: