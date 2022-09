Foden u nda nga e dashura për shkak se i bëri “like” modeles në Instagram

Phil Foden, ylli 22-vjeçar i Mançester Sitit, ka “pëlqyer” një foto të modeles, Holly Burns, në një fotografi të saj me të brendshme. Ai nuk e priste në asnjë moment që kjo grua do të prishte marrëdhënien me partneren.

Holly Burns është një blogere, ndikuese, grimiere dhe prezantuese televizive. Ajo aktualisht ka më shumë se 119,000 ndjekës në Instagram dhe ka marrë pjesë në ‘Las Cabañas’, një reality show në të cilin ata ndanë 24 orë me një burrë të vetëm me të cilin në fund nuk kishte krijuar një lidhje. Sipas saj, ajo nuk dëshiron të jetë me dikë të famshëm sepse është gjithmonë më shumë, shkruan albeu.com.

Sipas një burimi për gazetën The Sun, “Ishte thjesht një flirtim i pafajshëm në internet, nuk ishte asgjë më shumë se kaq”, megjithatë partnerja e tij u zemërua jashtëzakonisht shumë me të dhe madje u nda me lojtarin.

Vlen të theksohet se një pëlqim nga një person i famshëm tek tjetri shpreh shumë më tepër sesa të mos ishte, pasi ata vërtet mund të kontaktojnë. Kjo nuk i pëlqeu Rebecca Cooke, nënë e dy fëmijëve të përbashkët me Foden, e cila u zemërua me të dhe vendosi të ndahej me të. /albeu.com/