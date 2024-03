Foden paralajmëron Manchester Cityn derisa Real Madridi fërkon duart

E ardhmja e Phil Foden në Manchester City duket të jetë në qendër të vëmendjes, me burime të afërta me lojtarin që zbuluan për Football Insider se sulmuesi i ri po kërkon të sigurojë qëndrimin e tij në Etihad Stadium me një marrëveshje të re që do ta vendoste atë në nivel me më të lartë në klub dhe në të gjithë Ligën Premier.

Me tri vite të mbetura në kontratën e tij aktuale, anglezi është i etur për të filluar negociatat për një zgjatje që jo vetëm që do të garantojë qëndrimin e tij në klub, por gjithashtu do ta vendosë atë në një pozicion pagash të krahasueshëm me yjet kryesorë të Cityt.

Reprezentuesi i Tre Luanëve, i cili së fundmi rinovoi kontratën e tij deri në vitin 2027, tashmë gëzon një pagë të konsiderueshme, por ambicia e tij kuptohet të jetë në të njëjtin nivel me lojtarët më të paguar në skuadër.

Vullneti i të dyja palëve duket të jetë i qartë: Manchester City është i prirur të ruajë yllin e tyre të akademisë, ndërsa Foden kërkon njohjen e duhur për kontributin e tij në fushë.

Me 18 gola në 40 paraqitje këtë sezon në të gjitha garat, Foden ka qenë një lojtar kyç në skemën e Pep Guardiolës, i cili nuk i ka kursyer lavdërimet për talentin e ri, madje ka shkuar deri aty sa të pretendojë se është “lojtari më i mirë në Premier League.” për momentin”.

Marrëveshja e mundshme jo vetëm që do të përfitonte nga Foden, por gjithashtu do të shtonte faturën e pagave tashmë të fryrë të Cityt, e cila arriti një rekord prej 500 milionë euro sipas llogarive të zbuluara për sezonin 2022-2023.

Me një rekord prej 12 trofesh të mëdhenj në shtatë vitet e tij me ekipin e parë, duke përfshirë pesë tituj të Ligçs Premier dhe Ligën e lakmuar të Kampionëve, Foden ka dëshmuar të jetë një aset i paçmuar për Manchester Cityn dhe dëshirën e tij për të krahasuar talentin dhe kontributin e tij në paga, ndryshe Real Madridi është skuadra që i kërkon me ngulm shërbimet e tij. /Telegrafi/