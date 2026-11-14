Foda: Humbëm mundësinë për të shfrytëzuar rastet

Përzgjedhësi i Kosovës, Franco Foda, u shpreh i pakënaqur që skuadra nuk i konkretizoi mundësitë e krijuara, veçanërisht në pjesën e parë.
Ai vlerësoi angazhimin e futbollistëve dhe theksoi se Kosova pati raste, por nuk arriti të shënonte.
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“E nisëm ndeshjen mjaft mirë, por nuk i shfrytëzuam rastet e pjesës së parë dhe kjo na kushtoi mundësinë për të marrë tri pikët. Në atë fraksion zhvilluam lojën që synonim. Me një futbollist më pak, pjesa e dytë u bë më e vështirë, megjithëse patëm edhe disa mundësi. Në tërësi, jam i kënaqur me përkushtimin e lojtarëve. Na mungojnë futbollistë si Florent Muslija, i cili përbën rrezik para portës. Edhe me këtë formacion kemi shënuar dhe kemi fituar”, deklaroi Foda.