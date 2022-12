“Dështimet, zhgënjimet, gjithçka ndodh është pjesë e jetës suaj”, fjalimi motivues i Sir Alex Ferguson është bërë viral

Sir Alex Ferguson është një nga trajnerët më të mëdhenj të të gjitha kohërave, por ai ka pasur pjesën e tij të pengesave.

Sir Alex drejtoi Manchester United për 26 vjet dhe fitoi 38 trofe. Por, për fat të keq, ai nuk arriti të mposht Barcelonën në finalet e Ligës së Kampionëve 2009 dhe 2011.

Menaxheri legjendar dha disa këshilla se si të merreni me pengesat gjatë një fjalimi publik në edicionin e parë të akademisë UA92 në Old Trafford.

“Në 39 vitet e mia si trajner, rruga ime nuk është shtruar vetëm me trëndafila. Ka pasur raste kur ju është dashur të luftoni me vështirësi: gjithçka varet nga vendosmëria juaj. Por gjëja kryesore që dua të them është se do të ketë patjetër dështime.

“Dështimet, zhgënjimet, gjithçka ndodh, është pjesë e jetës suaj, do të përballeni me to, por duhet t’i rezistoni”.

Ferguson bëri me gjeste drejt turmës, e cila përfshinte disa ish-lojtarë të Manchester United.

“Do t’ju them se çfarë do t’ju thonë këta djem: Unë u bëra më mirë si trajner kur humbëm. Ne e humbim ndeshjen dhe të nesërmen do të fluturoj. Unë ju përgjigjem se pas humbjeve bëheni më të fortë”.