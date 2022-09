Fjalët e para të Graham Potter te Chelsea

Gjithçka ndodhi shumë shpejt. Pak më shumë se 24 orë pasi falënderoi Thomas Tuchel, Chelsea zyrtarizoi ardhjen e trajnerit të tyre të ri, Graham Potter.

47-vjeçari anglez vjen nga Brighton dhe do të drejtojë një klub të klasit botëror për herë të parë në karrierën e tij.

Dëshmi se blutë besojnë tek ai, ai nënshkroi një kontratë 5-vjeçare. Ai që do të jetë në stol këtë fundjavë kundër Fulham.

“Jam jashtëzakonisht krenar dhe i lumtur që përfaqësoj Chelsea, këtë klub fantastik futbolli, shpjegon ai në deklaratën për shtyp që njofton ardhjen e tij. Jam shumë i kënaqur që jam i lidhur me grupin e ri të pronarëve të Chelsea dhe mezi pres të takohem dhe të punoj me këtë grup emocionues lojtarësh dhe të zhvilloj një ekip dhe një kulturë për të cilën tifozët tanë të mrekullueshëm mund të jenë krenarë. Gjithashtu do të doja të falënderoja sinqerisht Brighton & Hove Albion që më dha këtë mundësi dhe në veçanti Tony Bloom, të gjithë lojtarët, stafin dhe mbështetësit për mbështetjen e tyre të vazhdueshme gjatë kohës sime në klub”. /albeu.com/