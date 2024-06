FC Drita transferon ish-sulmesin e PSG-së

Drita ka bërë një lëvizje befasuese në afatin kalimtar të verës.

Klubi nga Gjilani, ka arritur marrëveshje me ish-sulmuesin e Paris Saint Germain, Alexandre Fressange.

23-vjeçari po ashtu ka luajtur edhe për Paris FC B.

“Fressinge është 23 vjeçar vjen nga Parisi i Francës ku ishte pjesë e ekipeve zingjir të PSG dhe në vitin 2018 nënshkroi kontratë profesionale me PSG-në me ekipin e parë dhe së fundmi ishte pjesë e Paris FC. Alex ka nënshkruar kontratë dy vjeqare me ne, me mundësi vazhdimi edhe për një vit tjetër dhe do të jetë një forcë shtesë e ekipit tonë”, njofton Drita. /klankosova/