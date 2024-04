Fabrizio Romano konfirmon largimin e parë nga Barcelona në fund të sezonit

Barcelona do që t’i nënshtrohet një rinovimi të madh të ekipit pas përfundimit të sezonit aktual, ku pritet të ketë disa largime por edhe prurje të reja.

Një lojtar i cili tashmë është konfirmuar se do të largohet nga klubi në fund të sezonit është spanjolli Marcos Alonso.

Këtë lajm e ka bërë të ditur gazetari Fabrizio Romano i cili përmes rrjeteve të tij sociale njoftoi se 33-vjeçari do të largohet nga Barcelona si lojtar i lirë në fund të sezonit.

“Kam kuptuar se Marcos Alonso do të largohet nga Barcelona si lojtar i lirë në fund të sezonit aktual. Respekt i madh mes klubit dhe lojtarit, por ai po largohet në qershor, vendimi është marrë”, ka shkruar Fabrizio.

“Sergio Roberto mund të largohet gjithashtu si lojtar i lirë por vendimi final do të varet edhe nga e ardhmja e Xavit”, shtoi Romano.

Alonso ishte bërë pjesë e Barcelonës në shtator të vitit 2022 si lojtar i lirë, pas një aventure në Angli me Chelsean.

Këtë sezon ai është përballur me lëndime të shumta kur për pasojë ka arritur që të luajë vetëm në shtatë ndeshje. /Telegrafi/

