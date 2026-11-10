Evertoni nis kontaktet për De Bruyne, synon rikthimin e belgut në Ligën Premier

Kevin De Bruyne mund të rikthehet në Ligën Premier përmes Evertonit. Sipas raportimeve nga Italia, klubi anglez ka nisur kontaktet për transferimin e ish-mesfushorit të Manchester Cityt.
CalcioMercato raporton se Evertoni ka shfaqur interesim të madh për belgun dhe ka kontaktuar për herë të parë përfaqësuesit e tij. Klubi po shqyrton nëse marrëveshja mund të realizohet, ndërsa për largimin e lojtarit duhet të bindë Napolin.
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Pas gjashtë titujve të fituar në Ligën Premier, De Bruyne u largua nga Manchester City dhe iu bashkua Napolit në verën e vitit 2025. Qëndrimi i tij te klubi italian është shoqëruar me vështirësi për periudha të gjata.
Në 36 paraqitje për skuadrën e Serie A, ai ka regjistruar 15 kontribute në gola, gjashtë prej të cilave këtë sezon.
Në barazimin 1-1 të Napolit me Lazion gjatë fundjavës, De Bruyne humbi një rast të pastër përballë portierit, që mund t’i kishte dhënë fitoren skuadrës së tij. Më pas, ai u zëvendësua pa përfunduar ndeshja.
Sezonin e kaluar, 35-vjeçari pati tensione me trajnerin e atëhershëm, Antonio Conte. Marrëdhënia e tij me trajnerin e ri të Napolit, Massimiliano Allegri, është më e mirë, ndonëse tensionet vazhdojnë në aspekte të tjera.
De Bruyne është aktualisht 43 asistime larg Ryan Giggsit, rekordmenit historik për asistime në Ligën Premier.