Everton gati t’i bëjë dhuratën e parë Lampard-it, nënshkrimi me lojtarin e Tottenham është afër

Everton është shumë afër konfirmimit të Dele Alli-t, me një marrëveshje mes klubit Merseyside dhe Tottenham Hotspur në fazat e fundit.

Është bërë e qartë për një kohë të gjatë që anglezi ka parë rënien e tij te Spurs dhe Everton po i ofron atij një shans për të ringjallur karrierën e tij.

Marrëveshja ka të ngjarë të jetë e përhershme, me ‘Daily Telegraph’ që raporton se mesfushori ka rënë dakord verbalisht për një marrëveshje 2-vjeçare e gjysmë me ‘Toffees’.

Megjithatë, duket sikur struktura e pagesave nuk do të jetë përfituese domosdoshmërisht menjëherë për klubin e Londrës veriore.

I njëjti raport sugjeron që Everton do të jetë i detyruar ligjërisht t’i paguajë Spurs 20 milionë paund pas përfundimit të 20 ndeshjeve të tij, me marrëveshjen fillestare që nuk përfshin një pagesë.

Spurs do ta mbrojnë këtë duke sugjeruar se ata janë të garantuar 20 milion paund për të mbërritur në klub në një moment, megjithatë ekziston një mundësi shumë e qartë që ‘Blutë’ kanë më pak se 20 ndeshje për të luajtur këtë sezon, dhe si i tillë Spurs nuk do të marrin asnjë qindarkë për të të forcojnë buxhetin e tyre veror.

Frank Lampard do të mirëpresë opsionin shtesë të mesfushës, veçanërisht me klubin e tij që tashmë ka rënë dakord për kushtet për një marrëveshje huazimi për Donny van de Beek të Manchester United më herët në ditën e fundit./ h.ll/albeu.com