Europa League: Man United bën detyren, bllokohet Lazio

Kanë përfunduar ndeshet e orës 18:45 të Europa League.

Man United ka triumfuar 2-3 me përmbysje ndaj Omonias. Vendasit e mbyllën në avantazh pjesën e parë me golin e Ansarifard, por në të dytën anglezët realizuan 2 herë me Rashford dhe njer me Martial, shkruan albeu.com.

Panagiotour ngushtoi në fund por vendasit por vetëm kaq pasi skuadra e Ten Hag me këtë fitore mban vendin e 3 me 6 pikë në Grupin E.

Në ndeshjet e tjera, Lazio nuk shkoi më shumë se barazimi pa gola ndaj Sturm, ndërsa Monaco fitoi 3-0 ndaj Trabzonspor. SHIKO GOLAT E MAN UNITED /G.D albeu.com/

REZULTATET