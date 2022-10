Janë mbyllur ndeshjet e mbrëmjes së Europa League.

Man United ka fituar 1-0 ndaj Omonia me një gol të McTominay në limit. Me këtë fitore Skuadra e Ten Hag siguron kualifikimin për në fazën me eleminim direkt.

Ndërkohë, Lazio nuk shkoi më shumë se nbarazimi 2-2 ndaj Sturm. Në ndeshjet e tjera Real Sociedad mposhti 3-0 Sheriff Tiraspor. Më poshtë keni të gjtiha rezultatet /G.D albeu.com/

Rezultatet