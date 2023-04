Europa League, Juventus kalon me vuajtje në gjysmëfinale

Ditë e mirë për tifozët e Juventus, teksa pas rifitimit të 15 pikëve në renditjen e Serie A, “zonja e vjetër” është mjaftuar me barazimin 1 me 1 në tokën portugeze, teksa në “Estadio Jose Alvalade” kanë siguruar gjysmë-finalet e UEFA Europa League në ndeshjen e dytë ndaj Sporting Lisbon.

Rezultati 1 me 1 u vendos që në minutën e 20’-të të sfidës. Siparin e golave e hapi “katalizatori” i mesfushës së “bardhezinjve”, Adrien Rabiot, me francezin që përfitoi nga një rrëmujë në zonën e vendasve në minutën e 9’-të të sfidës, ndërsa 11 minuta më vonë Rabiot kësaj radhe shkakton një 11-metërsh, me “bomberin” anglez, Marcus Edëards që nga pika e bardhë nuk gabon dhe ndëshkon portierin Szczesny, duke vendosur kështu dhe rezultatin përfundimtar të sfidës.

Kështu, pas ngjitjes në vendin e 3-të të renditjen e Serie A, Juventus tashmë siguron dhe gjysmë-finalet e UEFA Europa League, teksa në raundin tjetër do të përballen me spanjollët e Sevilla në një sfidë që pritet të dhurojë vetëm spektakël.