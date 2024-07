Nedim Bajrami, në Top 20 të lojtarëve më të shpejtë të Euro 2024. Mesfushori kuqezi është renditur në vendin e 19-të, bashkë me Kajl Uoker të Anglisë, me 34,8 km/orë në ndeshjet e luajtura në fazën e grupeve.

Ndërkohë që ka lënë pas vetes emra të njohur si Xhamal Musiala apo Niko Uilliams. Ndërkohë, në vend të parë në këtë listë është Kilian Mbape me 36,5km/orë, ndjekur nga Ferran Torres me 36 km/orë dhe Sheshko me 35.9 km/orë.