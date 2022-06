Paris Saint-Germain shkarkoi Mauricio Pochettino, sipas ESPN.

Të dy palët u takuan mëngjesin e së mërkurës dhe gjetën zgjidhjen e bashkëpunimit të tyre. Trajneri argjentinas ka kontratë me klubin francez deri në vitin 2023 dhe dëmshpërblimi që do të marrë do të jetë rreth 15 milionë euro.

Christophe Galtier është një hap përpara për të marrë drejtimin e Parisit, pas anulimit të Zinedine Zidane, teksa synon kombëtaren franceze. /albeu.com/