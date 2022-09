Erling Haaland tashmë ka një pseudonim te Manchester City

Erling Haaland filloi një fillim të fortë në karrierën e tij në Premier League, duke shënuar 9 gola në 5 ndeshje për Manchester City, duke përfshirë dy hat-trick radhazi.

Ndërkohë, partnerët kanë dalë tashmë me një pseudonim për Erling. Ai u mbiquajtur “Damon” për shkak të një ngjashmërie të pazakontë me Damon Targaryen, një personazh spin-off i Game of Thrones i luajtur nga Matt Smith.

Një person i brendshëm brenda klubit i tha The Sun: “Disa lojtarë janë fansa të mëdhenj të House of Dragon dhe i thanë Erlingut se sa shumë i ngjan Damonit. I pëlqejnë shakatë dhe i duken qesharake. Damon është i paparashikueshëm, ashtu si edhe Erling, ndaj edhe ata kanë personalitete të ngjashme”. /albeu.com/