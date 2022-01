Eriksen i rikthehet futbollit, po kryen vizitat mjekësore me Brentford

Eriksen është duke zhvilluar vizitat mjekësore me klubin anglez. Danezi është duke verifikuar gjendjen e tij fizike dhe shëndetësore për të konfirmuar edhe njëherë gjendejn e tij.

Mes dy palëve kanë mbetur vetëm detajet e vogla për ta quajtur zyrtare këtë transferim. Klubi ka deklaruar se zyrtarizimi do të vijë pas të mërkurës pasi vizitat mjekësore do të duan pak kohë./ h.ll/albeu.com

BREAKING: Brentford are close to finalising terms on a six-month contract with Christian Eriksen.

— Sky Sports News (@SkySportsNews) January 23, 2022