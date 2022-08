Ende pa nisur mirë me Evertonin, Gordon njofton Lampard se dëshiron largimin

Anthony Gordon , siç ka publikuar The Athletic , ka njoftuar Frank Lampard se dëshiron të shkojë te Chelsea .

Kjo është arsyeja pse Toffees po punojnë për një zëvendësues. Daily Mail pohon se Everton është i interesuar për Joao Pedro, gjithashtu një objektiv i Newcastle për të cilin do të kishte bërë një ofertë të dytë prej 30 milionë funtesh, dhe Adama Traore.

Edhe pse Watford heziton ta lërë jashtë sulmuesin e ri brazilian, lojtari spanjoll i Wolverhamptonnuk llogaritet për Bruno Lage .

