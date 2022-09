Emocionon edhe Nadal, Federer largohet mes lotësh nga tenisi (VIDEO)

Roger Federer e luajti aktin e fundit në Laver Cup dhe në krah kishte rivalin e tij më të madh, Rafael Nadal. Dy tenistët europianë u mposhtën nga Jack Sock dhe Frances Tiafoe.

Gjithsesi askush nuk e kishte mendjen te dueli. Ishte lamtumira e Federer dhe publiku në Londër e respektoi atë, sikurse edhe kolegët Tsitsipas, Djokovic, Berretini, Casper Ruud e Murray.

They’re crying next to each other. Rafa, Roger. Please make it stop. 🥹 pic.twitter.com/srfP38tGIX

— Olly 🎾🇬🇧 (@Olly_Tennis_) September 23, 2022