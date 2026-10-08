Elseid Hysaj barazon kuotën me legjenda të futbollit dhe synon rekorde të tjera me Shqipërinë

Elseid Hysaj barazon kuotën me legjenda të futbollit dhe synon rekorde të tjera me Shqipërinë

Me 103 paraqitje për Kombëtaren, Elseid Hysaj ka kaluar Lorik Canën në numrin e ndeshjeve të zhvilluara. Mbrojtësi i krahut të djathtë ishte në fushë edhe në fitoren 2-1 ndaj San Marinos, në “Air Albania”, dhe është shndërruar në një lojtar kyç për trajnerin Rolando Maran.

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Në bazë të numrit të ndeshjeve, Hysaj renditet në të njëjtin nivel me disa emra të njohur të futbollit botëror: Franc Beckenbauer, Didier Deschamps, Vedran Corluka, Michael Laundrup, Dejan Stankovic dhe Achraf Hakimi.

Radamel Falcao, Dirk Kuyt dhe Per Mertesacker janë ndër futbollistët që Hysaj mund të barazojë në këtë renditje. Ky synim mund të arrihet që në takimin e ardhshëm të kuqezinjve në “Air Albania”, kundër Finlandës, në muajin tetor.


Shtuar 8.10.2026 12:33

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